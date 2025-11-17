Трамп пошел в контратаку после скандала с Эпштейном: президент назвал «виноватых»

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь представителей Демократической партии к ответственности за связи с оскандалившимся Джеффри Эпштейном. Соответствующий пост американский лидер разместил в социальных сетях.
Имя Эпштейна в США ассоциируется с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних. Но также в связях со скандальным финансистом подозревают самого Трампа. Недавно на данную тему высказался американский адвокат Дэвид Шоэн.
Юрист подчеркнул, что незадолго до собственной смерти в тюрьме Эпштейн заявил об отсутствии у него какого-либо компромата на Трампа. И это, считает адвокат, ключевой фактор. Поскольку после этого нападки на американского лидера стоило бы прекратить.
Тут же в контратаку на собственных противников пошел и Трамп. Он подчеркнул, что, обвиняя его, Демпартия США пытается уйти от ответственности за собственные деяния.
«Это мистификация демократов, призванная отвлечь внимание. Точно такая же, как афера “Россия, Россия, Россия”! У них были грязные отношения с Эпштейном, и это их следует привлечь к ответственности!» — добавил Трамп.
Напомним, президент США не первый раз эмоционально реагирует на обвинения в свой адрес. Причем тема файлов Эпштейна для него особенно чувствительна. Так, недавно он даже нахамил журналистке за уточняющий вопрос про это. Трамп назвал девушку «отвратительной».