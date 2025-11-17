Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пошел в контратаку после скандала с Эпштейном: президент назвал «виноватых»

Трамп призвал привлечь демократов к ответственности за связи с Эпштейном.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп призвал привлечь представителей Демократической партии к ответственности за связи с оскандалившимся Джеффри Эпштейном. Соответствующий пост американский лидер разместил в социальных сетях.

Имя Эпштейна в США ассоциируется с сексуальными преступлениями против несовершеннолетних. Но также в связях со скандальным финансистом подозревают самого Трампа. Недавно на данную тему высказался американский адвокат Дэвид Шоэн.

Юрист подчеркнул, что незадолго до собственной смерти в тюрьме Эпштейн заявил об отсутствии у него какого-либо компромата на Трампа. И это, считает адвокат, ключевой фактор. Поскольку после этого нападки на американского лидера стоило бы прекратить.

Тут же в контратаку на собственных противников пошел и Трамп. Он подчеркнул, что, обвиняя его, Демпартия США пытается уйти от ответственности за собственные деяния.

«Это мистификация демократов, призванная отвлечь внимание. Точно такая же, как афера “Россия, Россия, Россия”! У них были грязные отношения с Эпштейном, и это их следует привлечь к ответственности!» — добавил Трамп.

Напомним, президент США не первый раз эмоционально реагирует на обвинения в свой адрес. Причем тема файлов Эпштейна для него особенно чувствительна. Так, недавно он даже нахамил журналистке за уточняющий вопрос про это. Трамп назвал девушку «отвратительной».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше