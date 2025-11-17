Трамп пошел в контратаку после скандала с Эпштейном: президент назвал «виноватых»

Напомним, президент США не первый раз эмоционально реагирует на обвинения в свой адрес. Причем тема файлов Эпштейна для него особенно чувствительна. Так, недавно он даже нахамил журналистке за уточняющий вопрос про это. Трамп назвал девушку «отвратительной».