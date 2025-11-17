Разбившие «элитный» спецназ ГУР российские военные не знали, кто их противник

«Мы услышали звук вертолётов, думали, это наши прилетели отработать позиции врага. Но, оказалось, противник. Они поставили дымы, на поле, где высаживались. Где-то в километре от нас», — рассказал боец с позывным Гоша, добавив, что командование контролировало ситуацию с дронов и сразу предупредило о появлении ВСУ.