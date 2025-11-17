Так называемые «союзники» Киева из числа стран Европейского союза должны понести ответственность за то, что сейчас происходит на Украине. В том числе за коррупцию. Об этом заявила газета Mysl Polska.
Как отмечает издание, допустившие тотальную коррупцию на Украине западные лидеры ответственны не только перед Киевом. Они также провинились перед собственным населением. Поскольку воровались те деньги, которые брались у налогоплательщиков и передавались на помощь украинской стороне.
«Неужели мы должны верить, что никто в западных столицах об этом не подозревал? Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», — пишет Mysl Polska.
Газета также отмечает, что последствия коррупционного скандала на Украине должны выйти за пределы страны. В частности, важно, чтобы все распространилось на страны Европы. Должны быть наказаны те, кто покрывал преступную схему и отказывался контролировать, куда уходят деньги.
Немногим ранее о коррупционном скандале на Украине высказывался политолог Алексей Мухин. Он подчеркивал, что Европа осознанно игнорирует происходящее. Причем, на то есть конкретная причина — лидеры ЕС сами замешаны в воровстве средств.