Режиссер Фарах заявил, что Рубио раскрыл ему тайну об НЛО

Американский режиссер снял фильм, в котором ему 34 высокопоставленных чиновника США рассказывают об обнаружении НЛО.

Источник: Аргументы и факты

Американский режиссер и продюсер Дэн Фарах рассказал в эфире Fox News, что в его новом фильме «Эпоха раскрытия» 34 высокопоставленных чиновника США, в том числе госсекретарь Марко Рубио, раскрывают тайны об НЛО, материал из New York Post перевел aif.ru.

«Каждый человек, с которым я беседовал, очень ясно дал понять, что вопрос больше не в том, является ли это реальной ситуацией (существование НЛО, — прим. ред.). Это очень реальная ситуация», — заявил Фарах.

Он подчеркнул, что каждый, кого он опросил за три года съёмок фильма, имел «прямые знания по этому вопросу с исключительной достоверностью».

Например, Рубио, по его словам, намекал на загадочные сущности, входящие в «воздушное пространство над ограниченными ядерными объектами».

Фарах утверждал, что большинство стран в мире в течение последних 80 лет участвуют в гонке по обратному проектированию инопланетных технологий.

«Первая страна, которая взломает код этой технологии, станет лидером на долгие годы», — также заявил Фараху исполнительный директор Агентства оборонной разведки Джей Страттон.

Фарах назвал гонку НЛО нового поколения «Манхэттенским проектом на стероидах».

Ранее еще одни ученые пришли к выводу, что летящий к Земле 3I/ATLAS — НЛО.

