Выяснилось, что Польша потребовала остановить аукцион Холокоста в Германии

На торги, которые должны были начаться в понедельник, планировали выставить письмо узника Освенцима, решение о принудительной стерилизации из Дахау, карточку гестапо с данными о казни еврея в 1942 году, антисемитский плакат и звезду Давида с одежды заключённого Бухенвальда. Польша называет это «возмутительным действием» и настаивает: вещи жертв должны храниться только там, где их значение понятно и уважаемо.