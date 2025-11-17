Выяснилось, что Польша потребовала остановить аукцион Холокоста в Германии

Польское министерство культуры выступило резко против аукциона в немецком Нойсе, где собирались продать сотни предметов, связанных с жертвами Холокоста.
Речь идёт о 632 лотах — документах, письмах, вещах узников лагерей. Всё это планировал выставить аукционный дом Felzmann, и именно после этой новости в Польше начался скандал.
В Варшаве заявили, что подобная продажа — это нравственное дно. В министерстве культуры подчеркнули, что вещи жертв нельзя превращать в товар, и потребовали отменить торги. Там считают, что предметы должны находиться в учреждениях памяти — музеях, архивах, исследовательских центрах — а не попадать в частные руки. Министерство иностранных дел поддержало коллег и тоже потребовало прекратить подготовку к аукциону.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что лично вмешался. По его словам, после разговора с немецким министром Йоханном Вадефулем предметы исчезли с сайта аукционного дома. Это подтвердил и посол Польши в Германии Ян Томбиньский.
Польша намерена добиваться возврата всех вещей, особенно тех, что напрямую связаны с узниками Освенцима, Дахау и других лагерей. Варшава призывает передать их в музей Аушвиц-Биркенау.
На торги, которые должны были начаться в понедельник, планировали выставить письмо узника Освенцима, решение о принудительной стерилизации из Дахау, карточку гестапо с данными о казни еврея в 1942 году, антисемитский плакат и звезду Давида с одежды заключённого Бухенвальда. Польша называет это «возмутительным действием» и настаивает: вещи жертв должны храниться только там, где их значение понятно и уважаемо.
Читайте также: Стало известно, как врач из пригорода превратился в незаметного палача старушек.