«Чего хотят жители и требую я — это навести порядок в сфере ТКО. Одна из первых задач — обновление контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Площадки — важный элемент городской среды. Главные требования: они должны быть современными, соответствовать всем санитарным нормам и при всем этом эстетично выглядеть», — заявил Юрий Слюсарь.
Ростовская область ускоряет модернизацию инфраструктуры, и ключевые изменения происходят именно при новом губернаторе Юрии Слюсаре. В регионе стартовал масштабный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» стоимостью более 10 млрд рублей на первые три года. Уже строятся шесть крупных объектов водоснабжения в нескольких районах области, а проблемы в Гуково и Кулешовке взяты губернатором под личный контроль. По решению суда контрольный пакет «Ростовводоканала» возвращен государству — впервые за долгие годы это создает базу для обновления систем водоснабжения Ростовской агломерации.
Активно меняется и теплоснабжение: выделен 151 млн рублей на капремонт аварийной котельной в Таганроге, до 2028 года планируется запуск 23 блочно-модульных котельных в 13 муниципалитетах. После встречи с руководством «Лукойл-Ростовэнерго» глава региона потребовал изменить подход к управлению и вкладывать средства в модернизацию сетей. Пятилетняя программа обновления «Ростовэнерго» оценивается в 20,3 млрд рублей — часть техники и резервных источников питания уже закуплена при поддержке федерального бюджета.
Началось масштабное обновление контейнерных площадок: установлено около 14 тысяч новых контейнеров, в Ростове запущен пилот по созданию современных экоплощадок. Выявлено 384 очага незаконной торговли, усилено взаимодействие силовых и контролирующих структур. Ростов также получит 8,71 млрд рублей на реконструкцию ливневой канализации — проект официально защищен. В 2025 году в регионе отремонтировано 500 участков дорог протяженностью свыше 800 км, а также рассматриваются проекты Северного и Западного обходов Новочеркасска для улучшения логистики ОЭЗ «Ростовская».
Особая экономическая зона активно развивается именно при Юрии Слюсаре: уже 11 резидентов, более 6 млрд рублей инвестиций. Регион пережил заморозки и засуху, потери в АПК оцениваются в 4 млрд рублей. Благодаря аргументам Слюсаря ЧС признана федеральной, что позволило расширить поддержку аграриев.
Кроме того, разработана новая стратегия градостроительного развития: зеленый каркас, новые парки и скверы, акцент на озеленение столицы региона. Определено более 100 территории для благоустройства по нацпроекту, почти 200 детских площадок появятся в рамках губернаторского проекта «Территория детства» до конца года.
Ростовская область входит в фазу системного обновления — и все ключевые инфраструктурные решения были инициированы и запущены уже после назначения Юрия Слюсаря губернатором.