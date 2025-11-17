Слюсарь начал модернизацию ЖКХ, дорог и инфраструктуры в Ростовской области

Ростовская область ускоряет модернизацию инфраструктуры, и ключевые изменения происходят именно при новом губернаторе Юрии Слюсаре. В регионе стартовал масштабный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры» стоимостью более 10 млрд рублей на первые три года. Уже строятся шесть крупных объектов водоснабжения в нескольких районах области, а проблемы в Гуково и Кулешовке взяты губернатором под личный контроль. По решению суда контрольный пакет «Ростовводоканала» возвращен государству — впервые за долгие годы это создает базу для обновления систем водоснабжения Ростовской агломерации.