Стало известно, что иностранные наёмники ВСУ под Орестополем сложили оружие

Российские подразделения «Востока» сообщили о взятии Орестополя ещё 14 ноября. А несколькими днями раньше главком ВСУ Александр Сырский говорил, что российские силы начали наступать сразу на нескольких направлениях и особенно тяжёлая ситуация складывалась под Волчанском и Купянском.