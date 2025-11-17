Тюменский замгубернатора пожаловался министру на недостаток ЦОДов

«Не хватает, чтобы федеральные компании вкладывались в развитие регионов. К примеру, строительство ЦОДов (Центров обработки данных — прим.ред.). Ранее Дмитрий Юрьевич (Григоренко, зампредседателя правительства РФ — прим.ред.) говорил, что они — задача регионов, стройте, развивайте. Мы государственные ЦОДы строим, но чтобы привести коммерческого игрока к нам на территорию, нам говорят: “Обеспечьте нам 60% госзаказа”. Хотелось бы, чтобы федеральные ведомства способствовали, чтобы у коллег была мотивация, преференции какие-то, чтобы, например, открывать офисы в нашей Тюменской области, строить ЦОДы, развивать технологии», — отметил Логинов.