25 детей из России внесены в базу украинского «Миротворца»

Как следует из опубликованной информации, все внесенные в базу украинского «Миротворца» дети родились в период с 2019 по 2023 годы. То есть, старшему из них не более четырех лет. Тем не менее, каждого из несовершеннолетних обвиняют в якобы «сознательном нарушении государственной границы» Украины, а также в «покушении» на суверенитет и территориальную целостность Незалежной. Также в базе указывается, что дети переезжали через КПП в Ростовской области, направляясь в ЛНР и ДНР.