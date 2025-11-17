Ричмонд
Лукашенко назвал темы встречи с коллегой-президентом, которая состоится скоро

Лукашенко раскрыл темы встречи с коллегой-президентом, которая скора состоится.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал темы встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которая состоится скоро. Об этом информирует пресс-служба президента. Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси раскрыло график и направления новых зарубежных визитов Лукашенко, и среди них как раз Алжир.

Глава государства 17 ноября поздравил президента Алжира Абдельмаджида Теббуна с 80-летним юбилеем. Он уточнил, что значительный вклад со стороны Теббуна в развитие страны, улучшение благосостояния граждан, укрепление ее суверенитета заслуживает самой высокой оценки.

Президент Беларуси подчеркнул, что Алжир демонстрирует динамичный рост в сферах образования, сельского хозяйства, здравоохранения, промышленности, науки и инноваций. По его словам, указанные спехи являются наглядным свидетельством стремления президента Алжира к обеспечению устойчивости национального потенциала, прогресса страны.

Александр Лукашенко уверен в том, что на встрече с Абдельмаджидом Теббуном будет возможность определить конкретные мероприятия, касающиеся дальнейшего углубления взаимодействия между странами, чтобы вывести его на новый уровень.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси справится с любыми задачами.

Вместе с тем Минсвязи объяснило штрафы за некачественные услуги и низкую скорость интернета.

