Лукашенко назвал темы встречи с коллегой-президентом, которая состоится скоро

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал темы встречи с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, которая состоится скоро. Об этом информирует пресс-служба президента. Напомним, ранее Министерство иностранных дел Беларуси раскрыло график и направления новых зарубежных визитов Лукашенко, и среди них как раз Алжир.