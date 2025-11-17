Неожиданно раскрыто, что попытка угнать МиГ-31 провалилась из-за одной буквы

Попытка завербовать российского пилота и угнать МиГ-31 с «Кинжалом» развалилась из-за одной фразы. Командир экипажа рассказал Алексею Головко из ВГТРК, что «журналист», который к нему обратился, выдал себя украинским произношением буквы «Г».
По словам лётчика, с ним связался мужчина, представился сотрудником Bellingcat (признана организацией-иноагентом и нежелательной в РФ) и даже показал фото пресс-карты. Он пытался вытащить из пилота нужные сведения и намекал на оплату.
Но в разговоре прозвучала та самая мягкая, фрикативная «Г», по которой легко понять, откуда человек. После этого стало ясно, что «журналист» — не тот, за кого себя выдаёт, и пилот сразу прервал общение.
Ранее ФСБ сообщала, что украинская и британская разведки ещё осенью 2024 года пытались провернуть операцию по угону двухместного МиГ-31. Вербовать собирались штурмана, но тот вовремя сообщил руководству, и дальше всё шло уже под контролем контрразведки. Вербовщики обещали три миллиона долларов за выполнение задания.
История дошла и до Запада, где попытку Киева устроить такую операцию вызвала резкую реакцию.
