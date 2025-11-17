Euractiv: в письмах Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии

Имя экс-министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, который сейчас занимает должность советника премьера Роберта Фицо, найдено в документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Euractiv.
По данным издания, на связь между Эпштейном и экс- главой МИД Словакии указывают новые электронные письма, опубликованные в среду.
«Согласно переписке, Эпштейн в нескольких сообщениях упоминал Лайчака, описывая его как человека, обладающего “международным влиянием”», — сказано в статье.
Euractiv указывает, что в 2019 году Эпштейн представил экс-министра иностранных дел Словакии неустановленному контакту, как своего друга.
Издание отмечает, что обнародованные документы свидетельствуют об интересе Эпштейна к политике Словакии. Скандальный финансист комментировал отставку в 2018 году премьера Фицо после убийства журналиста Яна Куцяка, а также критиковал результаты выборов президента в 2019 году, на которых победу одержала Зузана Чапутова. Эпштейн считал, что Лайчак «был бы лучшей кандидатурой».
Ранее стало известно, что в письмах Эпштейна нашли рассуждения о крушении под Смоленском в 2010 году самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским.