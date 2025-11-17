Euractiv: в письмах Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии

Издание отмечает, что обнародованные документы свидетельствуют об интересе Эпштейна к политике Словакии. Скандальный финансист комментировал отставку в 2018 году премьера Фицо после убийства журналиста Яна Куцяка, а также критиковал результаты выборов президента в 2019 году, на которых победу одержала Зузана Чапутова. Эпштейн считал, что Лайчак «был бы лучшей кандидатурой».