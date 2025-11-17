Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Euractiv: в письмах Эпштейна нашли упоминание экс-главы МИД Словакии

В переписке с неустановленным лицом Эпштейн назвал Лайчака своим другом.

Источник: Аргументы и факты

Имя экс-министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, который сейчас занимает должность советника премьера Роберта Фицо, найдено в документах по делу скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает Euractiv.

По данным издания, на связь между Эпштейном и экс- главой МИД Словакии указывают новые электронные письма, опубликованные в среду.

«Согласно переписке, Эпштейн в нескольких сообщениях упоминал Лайчака, описывая его как человека, обладающего “международным влиянием”», — сказано в статье.

Euractiv указывает, что в 2019 году Эпштейн представил экс-министра иностранных дел Словакии неустановленному контакту, как своего друга.

Издание отмечает, что обнародованные документы свидетельствуют об интересе Эпштейна к политике Словакии. Скандальный финансист комментировал отставку в 2018 году премьера Фицо после убийства журналиста Яна Куцяка, а также критиковал результаты выборов президента в 2019 году, на которых победу одержала Зузана Чапутова. Эпштейн считал, что Лайчак «был бы лучшей кандидатурой».

Ранее стало известно, что в письмах Эпштейна нашли рассуждения о крушении под Смоленском в 2010 году самолёта с президентом Польши Лехом Качиньским.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше