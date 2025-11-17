Хабаровск и китайский Вэйхай стали городами-побратимами

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук и мэр китайского города Вэйхай Кун Фаньпин подписали соглашение об установлении побратимских отношений. Церемония подписания прошла в Китае. Инициатором этого партнерства ранее выступила именно сторона Вэйхая. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сергей Кравчук выразил уверенность, что это событие откроет широкие возможности для сотрудничества между городами. Мэр Хабаровска подчеркнул готовность к открытому диалогу и реализации совместных проектов, направленных на укрепление дружеских связей между жителями двух городов.
«Уверен, что установление побратимских отношений откроет перед нашими городами широкие горизонты для плодотворного сотрудничества. Мы видим огромный потенциал для взаимодействия в самых разных сферах: экономике, культуре, образовании, туризме и других. Я искренне верю, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Соглашение разработано на основе ранее подписанного протокола о намерениях. Документ будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества в торговле, экономике, культуре, образовании, спорте, туризме, науке и здравоохранении. Планируется обмен информацией о производимых в городах товарах и услугах, а также совместная работа в сфере предпринимательства и внедрения новых технологий.