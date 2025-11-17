Хабаровск и китайский Вэйхай стали городами-побратимами

«Уверен, что установление побратимских отношений откроет перед нашими городами широкие горизонты для плодотворного сотрудничества. Мы видим огромный потенциал для взаимодействия в самых разных сферах: экономике, культуре, образовании, туризме и других. Я искренне верю, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.