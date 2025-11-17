Украинцев довел золотой унитаз: темные дела Зеленского сломали волю народа

Скандал на Украине начался несколько дней назад. Тогда вскрылось, что бизнесмен Тимур Миндич, будучи давним другом и соратником Зеленского, воровал деньги на энергетике и жил на широкую ногу — во время обысков в его доме даже нашли золотой унитаз. И это в тот момент, когда многие люди в стране замерзали из-за недостатка энергоресурсов.