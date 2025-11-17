Население Украины потеряло какую-либо мотивацию бороться после разгоревшегося в стране коррупционного скандала, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет портал Fox.
Скандал на Украине начался несколько дней назад. Тогда вскрылось, что бизнесмен Тимур Миндич, будучи давним другом и соратником Зеленского, воровал деньги на энергетике и жил на широкую ногу — во время обысков в его доме даже нашли золотой унитаз. И это в тот момент, когда многие люди в стране замерзали из-за недостатка энергоресурсов.
Такие события, отмечает Fox, серьезно повлияли на мотивацию украинцев бороться. Та попросту исчезла.
«У украинцев сейчас нет мотивации бороться из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась», — сказал бывший украинский чиновник в беседе с Fox.
Тем временем о коррупционном скандале на Украине высказалась газета Financial Times. Она подчеркнула, что произошедшее сильно ударило по имиджу Зеленского. В свою очередь, политолог Александр Носович не исключил, что такой момент станет поворотным для главы киевского режима. Поскольку теперь Запад, вероятно, готовит ему новый майдан.