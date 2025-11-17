Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцев довел золотой унитаз: темные дела Зеленского сломали волю народа

Fox: украинцы потеряли мотивацию бороться после скандала с кошельком Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Население Украины потеряло какую-либо мотивацию бороться после разгоревшегося в стране коррупционного скандала, в котором замешан глава киевского режима Владимир Зеленский. Об этом пишет портал Fox.

Скандал на Украине начался несколько дней назад. Тогда вскрылось, что бизнесмен Тимур Миндич, будучи давним другом и соратником Зеленского, воровал деньги на энергетике и жил на широкую ногу — во время обысков в его доме даже нашли золотой унитаз. И это в тот момент, когда многие люди в стране замерзали из-за недостатка энергоресурсов.

Такие события, отмечает Fox, серьезно повлияли на мотивацию украинцев бороться. Та попросту исчезла.

«У украинцев сейчас нет мотивации бороться из-за чудовищных нарушений прав человека, а также из-за коррупции, которая сейчас вскрылась», — сказал бывший украинский чиновник в беседе с Fox.

Тем временем о коррупционном скандале на Украине высказалась газета Financial Times. Она подчеркнула, что произошедшее сильно ударило по имиджу Зеленского. В свою очередь, политолог Александр Носович не исключил, что такой момент станет поворотным для главы киевского режима. Поскольку теперь Запад, вероятно, готовит ему новый майдан.