Ранее один из евродепутатов отметил, что Европа не раз пыталась пойти войной на Россию, но все эти попытки потерпели крах. По его словам, нынешний курс европейских элит направлен как раз на это, однако Евросоюз просто не переживёт ещё одной войны с РФ. Однако у Германии уже есть план нападения на нашу страну через блокаду Калининградской области.