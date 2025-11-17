«Наивно и примитивно»: Орбан раскритиковал называющих его троянским конем Путина

Венгерский лидер напомнил, что его народ «хорошо знает русских, и они останутся здесь», имея в виду постоянное присутствие Москвы в европейской политике. Считать иначе, по словам Орбана, — глупо. Глава правительства обозначил геополитическую концепцию Будапешта. Для Венгрии Москва всегда была и остаётся одним из трёх центров силы наряду с Берлином и Стамбулом.