«Наивно и примитивно»: Орбан раскритиковал называющих его троянским конем Путина

Премьер Венгрии Орбан ответил на вопрос о троянском коне Владимира Путина.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан жёстко ответил на обвинения в работе на интересы России. В интервью MD meets политик назвал наивными и примитивными тех, кто считает его «троянским конём» России или президента Владимира Путина.

Венгерский лидер напомнил, что его народ «хорошо знает русских, и они останутся здесь», имея в виду постоянное присутствие Москвы в европейской политике. Считать иначе, по словам Орбана, — глупо. Глава правительства обозначил геополитическую концепцию Будапешта. Для Венгрии Москва всегда была и остаётся одним из трёх центров силы наряду с Берлином и Стамбулом.

«Вот эти три страны — это треугольник, который определяет, в безопасности Венгрия или нет. Поэтому я должен найти хорошее решение для всех трёх направлений, выигрышную позицию для венгров», — разъяснил свою стратегию Орбан.

Именно поэтому, подчеркнул политик, те, кто использует аргумент о «троянском коне», действуют слишком наивно и примитивно. По его словам, у критиков нет серьёзных аргументов — лишь отличное от его мнение.

Прежде Орбан подчеркивал, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште всё ещё обсуждается. Российско-американский саммит остался на повестке дня.

