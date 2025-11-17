Ричмонд
Писториус допустил начало войны между РФ и НАТО в ближайшие четыре года

По словам главы Минобороны ФРГ, возможно, военные действия начнутся до лета 2026-го.

Источник: Аргументы и факты

Между Россией и НАТО в ближайшие четыре года может начаться война, считает глава Минобороны Германии Борис Писториус.

«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Но сейчас есть говорящие, что это возможно уже в 2028-м, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — приводит РИА Новости слова министра из одного его интервью.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что почти все страны НАТО и Евросоюза сплотились для нанесения стратегического поражения РФ. По его словам, Европа не скрывает, что готовится к новой большой войне.

