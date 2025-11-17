Писториус допустил начало войны между РФ и НАТО в ближайшие четыре года

Между Россией и НАТО в ближайшие четыре года может начаться война, считает глава Минобороны Германии Борис Писториус.
«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Но сейчас есть говорящие, что это возможно уже в 2028-м, а некоторые военные историки даже считают, что мы провели последнее мирное лето», — приводит РИА Новости слова министра из одного его интервью.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что почти все страны НАТО и Евросоюза сплотились для нанесения стратегического поражения РФ. По его словам, Европа не скрывает, что готовится к новой большой войне.
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше