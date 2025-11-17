Вениамин Кондратьев поздравил участковых полиции с праздником

17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился с поздравлениями к представителям этой службы.
Глава региона отметил ключевую роль участковых в обеспечении безопасности жителей края. Благодаря ответственному подходу, внимательности и неравнодушию участковых жители и гости Кубани чувствуют себя защищёнными и знают: помощь всегда будет оказана. Вениамин Кондратьев пожелал сотрудникам успехов в службе и крепкого здоровья.
Статистика работы участковых на Кубани с начала 2025 года впечатляет: рассмотрено свыше 650 тысяч обращений и заявлений, выявлено около 42 тысяч административных правонарушений, раскрыто более 2,3 тысячи краж, изъято почти 28 тысяч литров нелегального алкоголя.
Праздник имеет долгую историю: его истоки восходят к 1923 году, когда Народный комиссариат внутренних дел РСФСР утвердил «Инструкцию участковому надзирателю». Официальный статус Дня участкового на ведомственном уровне был закреплён в 2002 году, сообщила пресс-служба краевой администрации.