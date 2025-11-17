Вениамин Кондратьев поздравил участковых полиции с праздником

Статистика работы участковых на Кубани с начала 2025 года впечатляет: рассмотрено свыше 650 тысяч обращений и заявлений, выявлено около 42 тысяч административных правонарушений, раскрыто более 2,3 тысячи краж, изъято почти 28 тысяч литров нелегального алкоголя.