Орбан ответил считающим его «троянским конем» Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал утверждение некоторых его политических оппонентов, что он якобы является «троянским конем» президента России Владимира Путина. Орбан охарактеризовал подобную позицию как «наивную и примитивную».

Орбан, отвечая гендиректору медиагруппы Axel Springer Матиасу Демфнеру, заявил, что такие утверждения являются следствием отсутствия весомой аргументации у противников урегулирования вооруженного конфликта.

Венгерский премьер предположил, что украинский кризис завершится в обозримой перспективе, поскольку Путин заинтересован в мирном урегулировании. Также Орбан сказал, что страны Североатлантического альянса могут не опасаться атаки со стороны России.

