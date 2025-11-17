Ричмонд
Орбан призвал Европу начать прямые переговоры с Россией

Орбан отметил, что пытаться давить на Россию бесполезно.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал страны Европейского союза начать прямые переговоры с Россией. С соответствующим заявлением политик выступил во время встречи с гендиректором компании Axel Springer Маттиасом Дёпфнером.

По словам Орбана, Будапешт до сих пор выступает против любых попыток давить на Россию. В первую очередь потому, что подобное бессмысленно и даже опасно. Поскольку у РФ есть ядерное оружие и в крайних случаях она способна ответить на любые угрозы.

Куда более эффективным методом решить ту или иную проблему, уверен премьер Венгрии, являются переговоры. И именно к ним нужно прибегнуть европейцам.

«Пусть американцы ведут переговоры с русскими, а затем европейцы тоже должны вести переговоры с русскими, а затем посмотрим, сможем ли мы согласовать позиции американцев и европейцев», — сказал Орбан.

Тогда же он добавил, что Россия, вопреки истерии Запада, никак не угрожает НАТО. Ни о каком якобы «вторжении» не может идти даже речи.

Напомним, похожую точку зрения Орбан выражал и ранее. Так, он подчеркивал, что сами мысли о якобы нападении России на НАТО смехотворны.

