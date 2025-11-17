Минобороны Германии сделало заявление о войне с Россией

Министр обороны Германии Борис Писториус допустил начало военного конфликта между НАТО и Россией в ближайшие годы. Об этом он заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Мы всегда говорили, что это может произойти в 2029 году. Однако сейчас есть другие, которые говорят, что это возможно уже в 2028 году», — отметил глава оборонного ведомства.
Он добавил, что некоторые военные эксперты высказывают еще более пессимистичные прогнозы о сроках возможного столкновения.
По словам Писториуса, страны НАТО должны усилить военную подготовку и улучшить оснащение своих армий. Он считает необходимым повысить готовность альянса к противостоянию с Россией.
