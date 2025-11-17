Ричмонд
Reuters узнал детали соглашения Украины с Францией для усиления авиации

«Историческое соглашение» с Францией будет включать поставки Украине системы ПВО SAMP/T, а в перспективе — истребителей Rafale. Кремль заявлял, что переданное Киеву оружие не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.

Источник: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию 17 ноября заключит с Парижем соглашение о поставках средств противовоздушной обороны, военных самолетов и ракет, сообщает Reuters. В частности, по словам двух источников агентства, Киев получит системы ПВО SAMP/T.

Зеленский накануне анонсировал «историческое соглашение» с Францией для усиления украинской авиации. Французский президент Эмманюэль Макрон обещал Киеву истребители Mirage и ракеты Aster, а также обучение украинских военных.

Как пишет Reuters, визит «принесет больше пользы» Украине. Собеседники агентства сообщили, что договоренность будет действовать десять лет и в перспективе подразумевает поставки Киеву многоцелевых истребителей Rafale. Часть из них может поступить напрямую из французских запасов. Как будут финансироваться эти сделки, пока неясно, добавили источники.

SAMP/T Mamba — подвижный зенитный ракетный комплекс, разработанный франко-итальянским консорциумом Eurosam. Установка может сбивать десять целей одновременно. Это единственная европейская система, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Rafale — многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный французской компанией Dassault Aviation в середине 1980-х годов. Принят на вооружение ВМС и ВВС Франции в 2004 и 2006 годах соответственно. Силовая установка двухдвигательная, также имеет 11 различных модификаций, включая одноместные и двуместные варианты.

Переговоры о том, как Франция может усилить ПВО и авиацию Украины, велись в течение нескольких недель, пишет Reuters. Накануне Париж пообещал вместе с партнерами нарастить поддержку Киева и усилить давление на Москву, осудив российские удары по Украине в ночь с 13 на 14 ноября.

Как сообщило российское Минобороны, удар был нанесен в ответ на атаки Украины по гражданским объектам в России, его целью стали объекты военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, которые обеспечивают их работу.

Власти России осуждают поставки оружия Украине. Кремль заявлял, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий.

