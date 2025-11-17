Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конём» Путина

Ранее Орбан заявил, что мир на Украине может быть достигнут в ближайшее время. По его словам, для этого Западу необходима единая позиция, поскольку, как считает Орбан, США выступают за мир, а Европа — за продолжение конфликта. Он назвал поддержку ЕС Киева иррациональной, ссылаясь на коррупцию и отсутствие у Украины шансов на победу, и оценил переход всей территории ДНР под контроль РФ как неизбежный.