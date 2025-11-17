Встреча с диаспорой и участие в форуме — премьер-министр Молдовы едет в Брюссель

На вторник, 18 ноября, запланировано участие молдавского премьера в Форуме по расширению Европейского союза, который пройдет под девизом «Расширяя союз, мы обеспечиваем наше будущее». Ожидается, что в форуме примут участие лидеры государств, европейские чиновники, представители гражданского общества, предприниматели и эксперты из стран-членов ЕС и стран-кандидатов. Мунтяну примет участие в тематической панели «Геополитический императив расширения» вместе с еврокомиссаром Мартой Кос, премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, Кайей Каллас, еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.