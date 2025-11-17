Встреча с диаспорой и участие в форуме — премьер-министр Молдовы едет в Брюссель

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Александр Мунтяну отправился с двухдневным визитом в Брюссель.
В программе зарубежной поездки премьера — рабочие встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, главой Евросовета Антониу Коштой, верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, а также с комиссаром ЕС по вопросам расширения Мартой Кос.
Дискуссии будут посвящены программе реформ и мерам, необходимым для продвижения Молдовы по европейскому пути.
На вторник, 18 ноября, запланировано участие молдавского премьера в Форуме по расширению Европейского союза, который пройдет под девизом «Расширяя союз, мы обеспечиваем наше будущее». Ожидается, что в форуме примут участие лидеры государств, европейские чиновники, представители гражданского общества, предприниматели и эксперты из стран-членов ЕС и стран-кандидатов. Мунтяну примет участие в тематической панели «Геополитический императив расширения» вместе с еврокомиссаром Мартой Кос, премьер-министром Черногории Милойко Спаичем, Кайей Каллас, еврокомиссаром по обороне Андрюсом Кубилюсом и вице-премьером Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарасом Качкой.
Глава правительства завершит свой визит в Брюссель встречей с диаспорой — гражданами Молдовы, проживающими в Бельгии.
Это не первый зарубежный визит Мунтяну в качестве премьер-министра Молдовы. На прошлой неделе он посетил Бухарест, где встретился в президентом Румынии Никушором Даном и своим румынским коллегой Илие Боложаном.