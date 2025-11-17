Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Irish Star: Трамп сделал свое самое противоречивое и нелепое заявление

Трамп поговорил с журналистами перед посадкой на Air Force One.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп при посадке на Air Force One пообщался с прессой, во время беседы он сделал свое самое «противоречивое и нелепое заявление в истории», материал из Irish Star перевел aif.ru.

По словам автора материала, американский лидер сказал, что «он — непротиворечивый».

«Вы знаете, люди противоречивы, некоторые да, некоторые нет. Я непротиворечивый, поэтому мне это нравится», — заявил журналистам Трамп.

Подчеркивается, что данный вывод трампа звучит «странно» на фоне постоянных споров вокруг него, а также того, что он периодически меняет свою позицию по ключевым вопросам.

Ранее издание Irish Star писало, что Трамп провел странный ритуал с главой Сирии аш-Шараа — облил его парфюмом, а затем задал ему неэтичный вопрос.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше