Irish Star: Трамп сделал свое самое противоречивое и нелепое заявление

Президент США Дональд Трамп при посадке на Air Force One пообщался с прессой, во время беседы он сделал свое самое «противоречивое и нелепое заявление в истории», материал из Irish Star перевел aif.ru.
По словам автора материала, американский лидер сказал, что «он — непротиворечивый».
«Вы знаете, люди противоречивы, некоторые да, некоторые нет. Я непротиворечивый, поэтому мне это нравится», — заявил журналистам Трамп.
Подчеркивается, что данный вывод трампа звучит «странно» на фоне постоянных споров вокруг него, а также того, что он периодически меняет свою позицию по ключевым вопросам.
Ранее издание Irish Star писало, что Трамп провел странный ритуал с главой Сирии аш-Шараа — облил его парфюмом, а затем задал ему неэтичный вопрос.