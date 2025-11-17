Орбан ответил на обвинения в том, что он троянский конь Путина

«Вы знаете, что разговоры о троянском коне — это очень наивно и примитивно. Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — заявил он.
Премьер считает, что Россия всегда будет частью европейской политики.
Кроме того, он назвал Россию, Германию и Турцию треугольником силы, определяющим безопасность Венгрии, поэтому он старается искать выгодные для своего государства решения по отношению к этим странам.
Орбан в этом интервью также допустил, что украинский конфликт может завершиться в обозримом будущем.