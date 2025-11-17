Чиновники ЕС не доверяют Уиткоффу, пишет Politico

«Один высокопоставленный европейский чиновник… заявил, что они совершенно не уверены в том, что Уиткофф вообще способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном. Отчасти именно поэтому европейские лидеры так стремятся общаться с Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего количества людей из их числа», — говорится в материале газеты.