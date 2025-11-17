Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чиновники ЕС не доверяют Уиткоффу, пишет Politico

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Чиновники Евросоюза сомневаются в способности специального посланника президента США Стива Уиткоффа надежно и точно передавать информацию по украинскому конфликту, поэтому предпочитают общаться напрямую с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Источник: Reuters

Издание пишет, что чиновники ЕС якобы потрясены непониманием со стороны Уиткоффа всех тонкостей российско-украинского конфликта.

«Один высокопоставленный европейский чиновник… заявил, что они совершенно не уверены в том, что Уиткофф вообще способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном. Отчасти именно поэтому европейские лидеры так стремятся общаться с Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего количества людей из их числа», — говорится в материале газеты.

Ранее Уиткофф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения. По его словам, Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше