Чиновники ЕС не доверяют Уиткоффу, пишет Politico

Издание пишет, что чиновники ЕС якобы потрясены непониманием со стороны Уиткоффа всех тонкостей российско-украинского конфликта.
«Один высокопоставленный европейский чиновник… заявил, что они совершенно не уверены в том, что Уиткофф вообще способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном. Отчасти именно поэтому европейские лидеры так стремятся общаться с Трампом напрямую, как можно чаще и в присутствии как можно большего количества людей из их числа», — говорится в материале газеты.
Ранее Уиткофф выразил мнение, что США смогут способствовать урегулированию украинского конфликта, назвал его одним из самых важных для решения. По его словам, Трамп постоянно интересуется ситуацией вокруг украинского урегулирования.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.