Myśl Polska: ЕС и НАТО закрывали глаза на коррупцию в Киеве

В Myśl Polska выразили мнение, что наказаны должны быть не только коррупционеры, но и те лица, которые должны были контролировать расходы Киева, но не делали этого, так как им было «легче хлопать в ладоши, чем смотреть на руки» украинских политиков и чиновников.