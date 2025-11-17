Авторы издания считают, что за масштабные хищения на Украине ответственны не только украинские власти, но и политики европейских стран, которые годами направляли Киеву финансовую и военную помощь, но «терпели системные патологии».
«Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», — цитируют материал газеты «Ведомости».
В Myśl Polska выразили мнение, что наказаны должны быть не только коррупционеры, но и те лица, которые должны были контролировать расходы Киева, но не делали этого, так как им было «легче хлопать в ладоши, чем смотреть на руки» украинских политиков и чиновников.
В издании также задались вопросом, почему польские власти только сейчас предупредили Зеленского о необходимости отслеживать факты коррупции в окружении, а не ранее, до того, как детали коррупционной схемы стали достоянием общественности.
Напомним, 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о масштабных хищениях в энергетическом секторе страны. Среди обвиняемых по делу — предприниматель Тимур Миндич, который входит в ближайшее окружение украинского президента Владимира Зеленского. По данным следователей, группа приближенных к главе государства высокопоставленных чиновников благодаря финансовым махинациям «отмыла» около 100 млн долларов.