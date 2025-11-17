Ричмонд
Пушилин: ВС России держат под огнём пути отхода боевиков ВСУ из Димитрова

Глава ДНР заявил, что украинские формирования не могут покинуть город из-за огневого контроля российских подразделений.

Все пути, по которым украинские боевики пытаются покинуть Димитров, находятся под огневым контролем российских подразделений, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, противник предпринимает попытки выйти из города малыми группами, используя обходные тропы. «Эти все направления также находятся под огневым контролем наших подразделений», — подчеркнул Пушилин.

Он отметил, что ситуация в Димитрове остаётся сложной, однако российские бойцы удерживают ключевые позиции и препятствуют переброске резервов ВСУ.

Ранее Денис Пушилин сообщил, что в ДНР около 500 тыс. абонентов остались без света после ночной атаки дронов ВСУ на энергетическую инфраструктуру региона.

