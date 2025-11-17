Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раскрыто, что украинские военные под Гуляйполем попали в огневой мешок

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал «ТАСС», что украинская группировка оказалась фактически окружена в районе Гуляйполя в Запорожской области.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал «ТАСС», что украинская группировка оказалась фактически окружена в районе Гуляйполя в Запорожской области.

По его словам, российские подразделения подошли почти вплотную — местами расстояние до города сейчас не больше полутора километров.

Кимаковский говорит, что противник оказался в огневом мешке, и ситуация для ВСУ быстро ухудшается. Подразделения 144-й бригады, по его словам, начали покидать позиции небольшими группами, пытаясь уйти под давлением артиллерии. Именно интенсивность ударов, как утверждает советник, и вынудила украинских военных бросать точки.

Ранее, 14 ноября, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска вплотную подошли к Андреевке в Днепропетровской области, что дополнительно осложнило положение ВСУ и под Гуляйполем тоже.

Читайте также: Неожиданно раскрыто, что попытка угнать МиГ-31 провалилась из-за одной буквы.

Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.
Читать дальше