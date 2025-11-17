Раскрыто, что украинские военные под Гуляйполем попали в огневой мешок

Кимаковский говорит, что противник оказался в огневом мешке, и ситуация для ВСУ быстро ухудшается. Подразделения 144-й бригады, по его словам, начали покидать позиции небольшими группами, пытаясь уйти под давлением артиллерии. Именно интенсивность ударов, как утверждает советник, и вынудила украинских военных бросать точки.