Раскрыто, что украинские военные под Гуляйполем попали в огневой мешок

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал «ТАСС», что украинская группировка оказалась фактически окружена в районе Гуляйполя в Запорожской области.
По его словам, российские подразделения подошли почти вплотную — местами расстояние до города сейчас не больше полутора километров.
Кимаковский говорит, что противник оказался в огневом мешке, и ситуация для ВСУ быстро ухудшается. Подразделения 144-й бригады, по его словам, начали покидать позиции небольшими группами, пытаясь уйти под давлением артиллерии. Именно интенсивность ударов, как утверждает советник, и вынудила украинских военных бросать точки.
Ранее, 14 ноября, военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские войска вплотную подошли к Андреевке в Днепропетровской области, что дополнительно осложнило положение ВСУ и под Гуляйполем тоже.
Читайте также: Неожиданно раскрыто, что попытка угнать МиГ-31 провалилась из-за одной буквы.