Политолог объяснил причины конфликта Трампа и конгрессвумен Грин

«Сейчас вопрос: кто в этом конфликте победит? Пока выигрывает Дональд Трамп. И, мне кажется, очень сильно сказалась репутационная история с пошлинами и в целом с экономикой, потому что республиканцы переизбирались под этой повесткой. И Тейлор Грин в том числе, она обещала хорошую экономику в своем округе. Но экономика не исправилась за почти год. Мы видим, что Трамп сейчас отменяет некоторые пошлины по тем продуктам, которые не производятся на территории США», — пояснил политолог.