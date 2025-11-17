Политолог объяснил причины конфликта Трампа и конгрессвумен Грин

Ранее сообщалось, что конфликт между Дональдом Трампом и его бывшей соратницей достиг новой стадии: президент США назвал Марджори Тейлор Грин предателем страны. Также в соцсети Truth Social Трамп написал, что Грин пытается «изобразить из себя жертву», хотя сама становится причиной своих проблем. Это заявление прозвучало на фоне обвинений Грин в адрес Трампа. Она считает, что агрессивная риторика президента США спровоцировала большое количество угроз в ее сторону.
Политолог Павел Дубравский отметил, что и президент, и конгрессвумен не достигли целей своих предвыборных кампаний: Трамп — по улучшению экономики страны, а Тейлор Грин — в Джорджии. По его мнению, Трамп предпринимает попытку консолидировать движение MAGA внутри Республиканской партии. При этом отдельные конгрессмены, такие как Тейлор Грин, оказывают сопротивление этому процессу.
«Сейчас вопрос: кто в этом конфликте победит? Пока выигрывает Дональд Трамп. И, мне кажется, очень сильно сказалась репутационная история с пошлинами и в целом с экономикой, потому что республиканцы переизбирались под этой повесткой. И Тейлор Грин в том числе, она обещала хорошую экономику в своем округе. Но экономика не исправилась за почти год. Мы видим, что Трамп сейчас отменяет некоторые пошлины по тем продуктам, которые не производятся на территории США», — пояснил политолог.
Дубравский отметил, что конфликт между бывшими соратниками был предсказуем, поскольку у Трампа и Грин существовали разногласия по ряду вопросов, включая социальную политику и дело Джеффри Эпштейна.
«Я думаю, что идеологические различия между Трампом и Марджори Тейлор Грин наконец-то всплыли. Напомню, что у них была серия конфликтов, например по голосованию по бюджету. Мне всегда казалось, что их конфликт — это вопрос времени. Он действительно сегодня всплыл», — резюмировал политолог.