Новосибирский губернатор Травников потребовал ужесточить контроль за ремонтом школ и больниц

17 ноября на оперативном совещании правительства НСО губернатор Андрей Травников заявил о необходимости усиления контроля на объектах капремонта. По его мнению, особенно важно уделить внимание ответственности подрядчиков и наладить эффективную работы органов контроля.
Приоритетными в этом плане Травников назвал объекты здравоохранения (60 капитально ремонтируемых в этом году) и образования (почти 40 объектов). В этом связи ряд поручений получили руководители профильным министерств.
По мнению губернатора, главам районов и министрам стоит равняться на уровень контроля качества, который демонстрируется при реализации национальных проектов.
Ранее мэр Новосибирска Кудрявцев потребовал дать фамилию каждому заброшенному разрытию.