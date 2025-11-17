Ричмонд
Новосибирский губернатор Травников потребовал ужесточить контроль за ремонтом школ и больниц

Особое внимание Андрей Травников призвал уделить объектам здравоохранения и образования.

Источник: Сиб.фм

17 ноября на оперативном совещании правительства НСО губернатор Андрей Травников заявил о необходимости усиления контроля на объектах капремонта. По его мнению, особенно важно уделить внимание ответственности подрядчиков и наладить эффективную работы органов контроля.

Приоритетными в этом плане Травников назвал объекты здравоохранения (60 капитально ремонтируемых в этом году) и образования (почти 40 объектов). В этом связи ряд поручений получили руководители профильным министерств.

По мнению губернатора, главам районов и министрам стоит равняться на уровень контроля качества, который демонстрируется при реализации национальных проектов.

Ранее мэр Новосибирска Кудрявцев потребовал дать фамилию каждому заброшенному разрытию.