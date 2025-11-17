Ричмонд
В Казахстане не приняли поправки о запрете строительства домов без школ

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов выразил сожаление, что большинство его поправок к проекту Строительного кодекса не приняли. Среди них — одновременное строительство школ вместе с жилыми домами.

Источник: Курсив

Школы и ЖК.

Аймагамбетов отметил, что школы и детские сады в Казахстане нужно строить одновременно с жилыми домами, а не после них. Он также потребовал проводить реальные геологические исследования, а не фальшивые за деньги.

«Земля под школы и больницы должна быть защищена, а не превращаться в ночные клубы и магазины», — подчеркнул он.

Наказание застройщикам.

Депутат настаивает на настоящей ответственности застройщиков вместо пустых меморандумов. Он считает, что общественность должна участвовать в комиссиях по приемке социальных объектов. А за некачественное строительство нужно ввести жесткое наказание с уголовной ответственностью в серьезных случаях.

«Мы говорим о вещах, которые действительно важны для каждого гражданина. Закон должен защищать людей, а не строительные компании», — подчеркнул он.

Он отметил, что впереди всего несколько рабочих групп и времени почти не осталось.

Аймагамбетов и дети.

Ранее депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов призвал ограничить доступ детей к соцсетям, чтобы спасти их от опасного контента в TikTok, YouTube и Instagram. Он считает, что смартфоны в руках 4−6-летних и без родительского контроля могут быть опасны.