В Казахстане запретят использовать ГПХ вместо трудовых договоров

Договор гражданско-правового характера (ГПХ) больше нельзя будет использовать вместо стандартных трудовых договоров, сообщается в разработанных депутатами поправках в Трудовой и Социальный кодексы, а также в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Источник: Курсив

Поправки будут рассмотрены в первом чтении 19 ноября на пленарном заседании мажилиса парламента.

В частности, поправки в Трудовой кодекс предусматривают совершенствование норм об оплате труда и работе согласительных комиссий, а также запрет на заключение гражданско-правовых договоров при наличии признаков трудовой деятельности.

В Казахстане компании часто заключают с гражданами договоры ГПХ, по которым исполнители обязуются выполнить за оговоренную плату какие-то работы и услуги. При работе по договору ГПХ работник не имеет права на отпускные и больничные.

Кроме того, в Социальном кодексе предлагают засчитывать в трудовой стаж время, когда неработающий отец ухаживает за маленькими детьми, — это будет учитываться при назначении пенсии по возрасту.

В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» уточнят, как определять степень тяжести производственных травм.