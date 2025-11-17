В Казахстане запретят использовать ГПХ вместо трудовых договоров

Поправки будут рассмотрены в первом чтении 19 ноября на пленарном заседании мажилиса парламента.
В частности, поправки в Трудовой кодекс предусматривают совершенствование норм об оплате труда и работе согласительных комиссий, а также запрет на заключение гражданско-правовых договоров при наличии признаков трудовой деятельности.
В Казахстане компании часто заключают с гражданами договоры ГПХ, по которым исполнители обязуются выполнить за оговоренную плату какие-то работы и услуги. При работе по договору ГПХ работник не имеет права на отпускные и больничные.
Кроме того, в Социальном кодексе предлагают засчитывать в трудовой стаж время, когда неработающий отец ухаживает за маленькими детьми, — это будет учитываться при назначении пенсии по возрасту.
В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» уточнят, как определять степень тяжести производственных травм.