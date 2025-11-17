Токаев подписал первый в Казахстане закон об ИИ

Касым-Жомарт Токаев утвердил первый в истории Казахстана закон об искусственном интеллекте. Документ формирует правовые и организационные основы применения ИИ, закрепляет новые юридические термины и определяет правила работы технологий в государственном и частном секторах.
Закон вводит официальные определения таких понятий, как «искусственный интеллект», «модель», «система ИИ», «библиотека данных» и «синтетический результат». Основная задача документа — обеспечить прозрачность, безопасность и предсказуемость использования алгоритмов в стране.
Согласно закону, государственные органы и квазигосударственный сектор обязаны применять модели ИИ с учётом специальных требований и стандартов. Правительство получает расширенные полномочия для формирования единой государственной политики в этой сфере.
При этом уточняются права и обязанности всех участников — от разработчиков и операторов систем до конечных пользователей. В документ заложены нормы о мониторинге рисков, регулировании стандартов, защите пользователей и создании подзаконных актов, необходимых для полноценной реализации закона.
Одновременно президент подписал пакет поправок к другим законодательным актам, связанных с цифровизацией.
Первый блок синхронизирует действующие законы с новым актом об ИИ.
Второй — вносит изменения в сферы цифровых активов, персональных данных, товарной маркировки и информационной безопасности.
Теперь оборот необеспеченных цифровых активов разрешается не только в МФЦА, но и на территории всего Казахстана. Для усиления защиты персональных данных вводится требование к сроку действия согласия на их обработку с правом гражданина отозвать его в любой момент.
Также обновлён подход к маркировке товаров: субъекты розничной торговли обязаны проводить операции через ККМ путём считывания средств идентификации. Отдельный комплекс поправок усиливает нормы информационной безопасности.