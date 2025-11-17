Глава Башкирии оформит поручения по итогам прошедшей Прямой линии.

Более 6 тысяч из поступивших на Прямую линию с Главой РБ 9,6 тысячи вопросов требуют решения. На оперативном совещании правительства в ЦУРе Радий Хабиров озвучил, что жалобы жителей лягут в основу поручений.
«Шесть с лишним тысяч обращений идут в работу. Есть вещи, которые быстро, в течение двух-трех недель можно ликвидировать. Много пустяковых вопросов, которые главы муниципалитетов могут решить быстро. Все остальное оформляем поручением и дожимаем», — озвучил руководитель региона.
Напомним, в Топ-3 самых популярных тем жалоб стали дороги, ЖКХ и благоустройство, писал ранее «Башинформ».