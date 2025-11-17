Финляндия начала артиллерийские учения недалеко от границы с Россией

В апреле 2023 года Финляндия официально стала 31-м членом Североатлантического альянса. В МИД России заявили, что Хельсинки после вступления в НАТО усилил свою военную активность, а финские военные учения рядом с российской границей рассматриваются именно в контексте конфронтации западных стран с Москвой.