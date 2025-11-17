Делегация Башкирии во главе с Радием Хабировым отправится в Москву

Также руководитель региона пообщается со студентами из республики, которые учатся в московских вузах. Кроме того, на этой неделе пройдет встреча с министром культуры России Ольгой Любимовой и выступление в Совете Федерации.
Ранее в Москву прибыл первый продовольственный обоз «Из Башкортостана с любовью».
