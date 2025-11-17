Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США обратились со срочным призывом к Трампу из-за предложения Путина

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен согласиться на предложение своего российского коллеги Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях, пишет The American Conservative.

Источник: © РИА Новости

«Без СНВ-III или нового договора США и Россия могут начать гонку вооружений, в которой будут потрачены сотни миллиардов долларов на оружие всеобщего суицида», — говорится в публикации.

Обозреватель считает, что отказ Вашингтона от предложения Москвы ознаменует низкую точку в отношениях между двумя государствами. Он предупредил, что наилучшим исходом будет пустая трата огромных денег на увеличение арсеналов ядерного оружия, которое в итоге не будет использовано, а наихудший — их применение, что приведет к взаимному уничтожению.

Автор материала призвал Трампа прекратить идти на поводу у неоконов в Вашингтоне и согласиться на предложение российского лидера.

Путин в сентябре объявил, что Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.

Трамп назвал предложение российского коллеги по ДСНВ хорошей идей, сообщал ряд СМИ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше