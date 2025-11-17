В США обратились со срочным призывом к Трампу из-за предложения Путина

Обозреватель считает, что отказ Вашингтона от предложения Москвы ознаменует низкую точку в отношениях между двумя государствами. Он предупредил, что наилучшим исходом будет пустая трата огромных денег на увеличение арсеналов ядерного оружия, которое в итоге не будет использовано, а наихудший — их применение, что приведет к взаимному уничтожению.