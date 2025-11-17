PAS провалилась на местных выборах в двух селах Молдовы

По предварительным данным ЦИК, в селе Устия кандидат в мэры от PAS Ион Баланч получил всего 17,4% голосов избирателей, победу одержал кандидат от Партии развития и консолидации Молдовы Александру Кожокарь, он набрал 82,52% голосов, за него проголосовали 576 избирателей. К урнам для голосования пришел 701 избиратель, или 53,72%.