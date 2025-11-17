PAS провалилась на местных выборах в двух селах Молдовы

КИШИНЕВ, 17 ноя — Sputnik. Находящаяся у власти в Молдове партия PAS получила провальные результаты на местных выборах в двух населенных пунктах Молдовы.
В воскресенье первый тур новых местных выборов прошел в селах Башкалия (Бессарабский район), Устия (Глодянский район), Наталиевка (Фалештский район), Кременчуг (Сорокский район) и в коммуне Калинешты (Фалештский район).
По предварительным данным ЦИК, в селе Устия кандидат в мэры от PAS Ион Баланч получил всего 17,4% голосов избирателей, победу одержал кандидат от Партии развития и консолидации Молдовы Александру Кожокарь, он набрал 82,52% голосов, за него проголосовали 576 избирателей. К урнам для голосования пришел 701 избиратель, или 53,72%.
В коммуне Кременчуг Сорокского района за Лидию Вакарь из PAS проголосовали 37,72% избирателей, убедительную победу одержал кандидат от Партии социалистов Игорь Крицэ, он получил 62,28% голосов (208 избирателей). Явка составила 52,74%, свое избирательное право реализовали 337 избирателей.
В селе Башкалия независимый кандидат Ион Бордан был единственным претендентом на кресло примара, за него проголосовали все 705 избирателей, принявших участие в голосовании.
На выборах мэра коммуны Калинешты победила независимый кандидат Алла Прокопчук. Выборы состоялись после объединения сел Калинешты, Кетриш, Кетришул- Ноу и Хынчешты. Прокопчук набрала 73,14% голосов избирателей, за неё проголосовали 1182 человека. Ей уступили Константин Кодряну от Европейской социал-демократической партии (20,11%) и кандидат от Партии социалистов Артур Шонтя (6,75%). В выборах приняли участие 1635 избирателей (41,24%).
В местный совет войдут советники от трёх партий: PAS, за которую проголосовали 28,30%, Европейской социал-демократической партии (17,83%) и ПСРМ (18,91%).В местный совет также войдут независимые кандидаты Светлана Пэдуре (18,40%) и Стелла Пантя (16,56%).
Кандидат от социалистов (ПСРМ) Виктор Санду одержал победу в коммуне Наталиевка, получив 63,45% голосов, за него проголосовали 408 избирателей. Кандидат от Партии развития и консолидации Молдовы Галина Калькина набрала 36,55% голосов. В выборах приняли участие 649 избирателей, явка составила 44,48%.
Согласно молдавскому законодательству, избранным на пост мэра считается кандидат, набравший более половины действительных голосов избирателей, принявших участие в голосовании.