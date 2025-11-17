Центр Вильнюса может оказаться в опасности из-за оползней на горе Гедимина. Подробности сообщает БелТА.
Литва не заложила в проект трехлетнего государственного бюджета на 2028 год средства, которые предусмотрены на реконструкцию одной из главных достопримечательностей Вильнюса — горы Гедимина, где неоднократно случались оползни.
Национальный музей Литвы предупредил: если не обеспечить непрерывность работ, то состояние горы снова станет ухудшаться. Директор музея Рута Качкуте обратила внимание, что в 2025 году необходимо предусмотреть средства на продолжение работ на горе Гедимина, но этого сделано не было.
По ее словам, план реконструкции горы был разработан по причине ежегодных оползней. Качкуте уточнила, что его нужно реализовать, чтобы предотвратить их повторы. Он добавила, что по поводу финансирования содержания горы Гедимина, ее подъемника обращались несколько раз в Министерство культуры, но ответ так и не поступил.
Тем временем Польша открыла 17 ноября переходы Бобровники и Кузницу на границе с Беларусью.
Ранее премьер Литвы сказала, в каком случае может быть открыта граница с Беларусью.
Вместе с тем МИД сказал, что Литва не ответила за два дня на предложение Беларуси о переговорах по ситуации на границе.