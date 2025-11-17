Бочаров обсудил продовольственную безопасность Волгоградской области

В Волгоградской области завершается осенняя посевная кампания и уборка, аграрии подсчитывают урожай. Это стало темой совещания в администрации региона в понедельник, 17 ноября. Его провел губернатор Андрей Бочаров, который отметил хорошую урожайность и успешное завершение посевной. Большую часть урожая на полях региона уже собрали.
— Намолочено более 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Собрано более 1,5 млн тонн масличных. Урожайность зерновых, зернобобовых и масличных культур хорошая — выше среднемноголетних значений, — озвучил предварительные итоги Андрей Бочаров. — Общий объем убранной овощной продукции приближается к 1 млн тонн. Урожайность также достаточно высокая.
Посевная уже завершена, аграрии уложились в сроки, несмотря на сложные погодные условия. Как итог, более 1,5 млн гектаров занято озимыми культурами.
— Это хорошая основа под урожай следующего 2026 года. Эксперты оценивают текущее состояние озимых посевов как удовлетворительное и хорошее, — отметил губернатор.
По поставил задачи завершить уборку урожая в оптимальные сроки с учетом погоды, выплатить в полном объеме господдержку сельхозпроизводителям, учитывая ранее составленный график.