Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бочаров обсудил продовольственную безопасность Волгоградской области

Волгоградский губернатор провел совещание по итогам осенней посевной.

Источник: администрация Волгоградской области

В Волгоградской области завершается осенняя посевная кампания и уборка, аграрии подсчитывают урожай. Это стало темой совещания в администрации региона в понедельник, 17 ноября. Его провел губернатор Андрей Бочаров, который отметил хорошую урожайность и успешное завершение посевной. Большую часть урожая на полях региона уже собрали.

— Намолочено более 5,5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Собрано более 1,5 млн тонн масличных. Урожайность зерновых, зернобобовых и масличных культур хорошая — выше среднемноголетних значений, — озвучил предварительные итоги Андрей Бочаров. — Общий объем убранной овощной продукции приближается к 1 млн тонн. Урожайность также достаточно высокая.

Посевная уже завершена, аграрии уложились в сроки, несмотря на сложные погодные условия. Как итог, более 1,5 млн гектаров занято озимыми культурами.

— Это хорошая основа под урожай следующего 2026 года. Эксперты оценивают текущее состояние озимых посевов как удовлетворительное и хорошее, — отметил губернатор.

По поставил задачи завершить уборку урожая в оптимальные сроки с учетом погоды, выплатить в полном объеме господдержку сельхозпроизводителям, учитывая ранее составленный график.