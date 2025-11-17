Бочаров обсудил продовольственную безопасность Волгоградской области

В Волгоградской области завершается осенняя посевная кампания и уборка, аграрии подсчитывают урожай. Это стало темой совещания в администрации региона в понедельник, 17 ноября. Его провел губернатор Андрей Бочаров, который отметил хорошую урожайность и успешное завершение посевной. Большую часть урожая на полях региона уже собрали.