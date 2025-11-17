Губернатор оценил обновление соцобъектов в Озерском округе

Одним из ключевых пунктов визита стала начальная школа в поселке Новостроево. В 2024 году по решению губернатора на капитальный ремонт здания было выделено 14,5 млн рублей. Кроме того, принято решение о дополнительном финансировании для приведения в порядок мансарды, где проходят инженерные занятия для школьников. Алексей Беспрозванных также осмотрел классы старшего звена и отметил необходимость комплексного обновления школы и закупки оборудования. Министерству образования поручено проработать этот вопрос совместно с администрацией округа.