Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор оценил обновление соцобъектов в Озерском округе

Губернатор Алексей Беспрозванных провел рабочую поездку в Озерский округ, где вместе с главой округа Натальей Макрецкой и главой администрации Натальей Строгановой осмотрел результаты модернизации социальных объектов, выполненной при поддержке регионального правительства.

Источник: Правительство Калининградской области

Одним из ключевых пунктов визита стала начальная школа в поселке Новостроево. В 2024 году по решению губернатора на капитальный ремонт здания было выделено 14,5 млн рублей. Кроме того, принято решение о дополнительном финансировании для приведения в порядок мансарды, где проходят инженерные занятия для школьников. Алексей Беспрозванных также осмотрел классы старшего звена и отметил необходимость комплексного обновления школы и закупки оборудования. Министерству образования поручено проработать этот вопрос совместно с администрацией округа.

Губернатор посетил и детский сад в поселке Львовское, где недавно завершился ремонт. Он пообщался с заведующей Оксаной Кузнецовой, которая активно занимается общественной деятельностью и помогает фронту. Ее сыновья участвуют в спецоперации, а сама она вместе с единомышленниками собирает гуманитарную помощь и плетет маскировочные сети.

В завершение визита Алексей Беспрозванных встретился со своими доверенными лицами. Обсуждались планы развития округа, состояние транспортного сообщения, вопросы сельского хозяйства, спорта и меры поддержки специалистов социальной сферы. Наталья Строганова поблагодарила губернатора за решение направить в 2026 году 30 млн рублей на программу конкретных дел для Озерского округа. Основная часть средств будет использована для модернизации систем водоснабжения.