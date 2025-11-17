Губернатор оценил обновление соцобъектов в Озерском округе

Одним из ключевых пунктов визита стала начальная школа в поселке Новостроево. В 2024 году по решению губернатора на капитальный ремонт здания было выделено 14,5 млн рублей. Кроме того, принято решение о дополнительном финансировании для приведения в порядок мансарды, где проходят инженерные занятия для школьников. Алексей Беспрозванных также осмотрел классы старшего звена и отметил необходимость комплексного обновления школы и закупки оборудования. Министерству образования поручено проработать этот вопрос совместно с администрацией округа.
Губернатор посетил и детский сад в поселке Львовское, где недавно завершился ремонт. Он пообщался с заведующей Оксаной Кузнецовой, которая активно занимается общественной деятельностью и помогает фронту. Ее сыновья участвуют в спецоперации, а сама она вместе с единомышленниками собирает гуманитарную помощь и плетет маскировочные сети.
В завершение визита Алексей Беспрозванных встретился со своими доверенными лицами. Обсуждались планы развития округа, состояние транспортного сообщения, вопросы сельского хозяйства, спорта и меры поддержки специалистов социальной сферы. Наталья Строганова поблагодарила губернатора за решение направить в 2026 году 30 млн рублей на программу конкретных дел для Озерского округа. Основная часть средств будет использована для модернизации систем водоснабжения.