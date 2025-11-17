Ричмонд
Дрозденко рассказал о новых кадровых назначениях в администрации Ленобласти

Губернатор региона надеется, что коллегам не понадобится много времени на раскачку.

Источник: РИА "Новости"

В аппарате власти Ленинградской области произошли новые кадровые назначения. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал соответствующие распоряжения.

Вице-губернатором стал Константин Патраев, а вице-губернатором по безопасности назначили Ярослава Серова. Пост председателя комитета по ЖКХ Ленобласти занял Денис Беляев. Обязанности председателя комитета государственного жилищного надзора и контроля теперь будет выполнять Вячеслав Плешаков.

Дрозденко рассказал, что трое из них уже работали в команде региона. Новым человеком является Плешаков, который до начала этой осени служил в ВС РФ. За свои заслуги он удостоился множества наград, отмечает online47.ru со ссылкой на администрацию Ленинградской области.