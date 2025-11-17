Ричмонд
Власти Грузии упразднят временную администрацию Южной Осетии

Правительство Грузии упразднит временную администрацию Южной Осетии, созданную при экс-президенте Михаиле Саакашвили. Об этом решении объявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Также власти упразднят Антикоррупционное бюро, созданное по рекомендации Евросоюза (ЕС) в 2022 году.

Источник: Reuters

По словам господина Папуашвили, Грузия продолжает работу над «усилением политики непризнания» независимости Абхазии и Южной Осетии. Грузинские власти убеждены, что «использование термина Южная Осетия» Национальным движением (партия Саакашвили) «было предательством конституции и национальных интересов».

«Никакой Южной Осетии нет в грузинском политическом или правовом пространстве. Поэтому в результате консультаций с правительством мы приняли решение упразднить администрацию административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшего автономного округа Южная Осетия», — сказал спикер на брифинге (цитата по ТАСС).

Шалва Папуашвили уточнил, что Антикоррупционное бюро прекратит работу со 2 марта 2026 года. Его функции передадут Службе государственного аудита.

Весной 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», который вызвал критику со стороны ЕС. В начале ноября Еврокомиссия заявила, что считает Грузию страной-кандидатом на вступление в ЕС «лишь номинально». Причиной стал «откат от принципов демократии» в стране.

