Лукашенко сказал, что никто не сможет сделать против Беларуси и России

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем, которая проходит во Дворце Независимости 17 ноября, сказал, что никто не сможет сделать против Беларуси и России. Подробности пишет БелТА.
Глава государства обратил внимание на важность сохранения и развития взаимоотношений между странами, особенно в непростых условиях, которые складываются сейчас.
— Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки. Вы это хорошо знаете, — подчеркнул президент Беларуси.
Он отметил, что двум странам необходимо удержать свое, подчеркнув:
— Беларусь и Россия были вместе и будут. Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось. Этого не позволят люди, народы.
Александр Лукашенко заметил, что это необходимо выдержать и удержать. Он уточнил, что это является главным.