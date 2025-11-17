Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко сказал, что никто не сможет сделать против Беларуси и России

Лукашенко сказал, что нужно сделать Беларуси и России.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем, которая проходит во Дворце Независимости 17 ноября, сказал, что никто не сможет сделать против Беларуси и России. Подробности пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание на важность сохранения и развития взаимоотношений между странами, особенно в непростых условиях, которые складываются сейчас.

— Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки. Вы это хорошо знаете, — подчеркнул президент Беларуси.

Он отметил, что двум странам необходимо удержать свое, подчеркнув:

— Беларусь и Россия были вместе и будут. Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось. Этого не позволят люди, народы.

Александр Лукашенко заметил, что это необходимо выдержать и удержать. Он уточнил, что это является главным.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше