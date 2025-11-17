ТАШКЕНТ, 17 ноября — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан намерены увеличить объем взаимной торговли до $2 млрд. Об этом шла речь в ходе переговоров президентов Узбекистана и Туркменистана Шавката Мирзиёева и Сердара Бердымухамедова в расширенном формате с участием официальных делегаций двух стран.