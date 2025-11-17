Ричмонд
В Германии прокомментировали слова Лаврова о Нюрнбергском трибунале

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров бескомпромиссно высказался о принципах, заложенных Нюрнбергским процессом после Второй мировой войны. Об этом 13 ноября сообщает портал News.de.

Источник: РИА "Новости"

«Сергей Лавров по возвращению продемонстрировал бескомпромиссное поведение», — пишут авторы немецкого издания.

По мнению News.de, Сергей Лавров выдвигает нацистские обвинения против президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, издание отмечает, что министр считает важным, чтобы Украина не вступала в НАТО и «защищала права русских и русскоговорящих».

Ранее, 11 ноября, Лавров сообщил, что ФРГ как родина нацизма больше не чувствует покаяния и стремится вновь стать «главной военной силой Европы». Министр напомнил, что вся Европа подписалась под результатами Нюрнбергского процесса, которые являются частью фундамента международной системы, созданной после Второй мировой войны.

