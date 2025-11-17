В Германии прокомментировали слова Лаврова о Нюрнбергском трибунале

Ранее, 11 ноября, Лавров сообщил, что ФРГ как родина нацизма больше не чувствует покаяния и стремится вновь стать «главной военной силой Европы». Министр напомнил, что вся Европа подписалась под результатами Нюрнбергского процесса, которые являются частью фундамента международной системы, созданной после Второй мировой войны.