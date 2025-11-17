Ричмонд
Лукашенко сказал про колоссальное давление, но не назвал «адреса, явки, пароли»

Лукашенко заявил о колоссальном давление, высказавшись про «адреса, явки, пароли».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про колоссальное давление на встрече с губернатором Ростовской области России Юрием Слюсарем, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В частности, белорусский лидер отметил, что встречается с губернаторами российских регионов для того, чтобы продвинуть отношения. При этом он сказал о колоссальном давлении.

— Давление извне колоссальное, — признался он.

Но также Лукашенко пояснил, что по определенной причине не станет называть «адреса, явки, пароли» в этом вопросе.

— Не называю адреса, пароли, явки. Вы это хорошо знаете, — заметил глава Беларуси.

Резюмируя, белорусский президент добавил, что именно по этой причине следует «удержать свое». Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия были вместе и будут. И никому не удастся разорвать белорусско-российское единство при всем желании.

— Этого не позволят люди, народы. Это надо выдержать, это надо удержать. Это главное, — констатировал президент Беларуси.

Кроме того, Александр Лукашенко сказал, что никто не сможет сделать против Беларуси и России.

