По мнению политика, бездумное финансирование Киева и милитаристский настрой Европы и США могут привести к необратимым последствиям. Он напомнил, что часы Судного дня в 2025 году уже показывали, что до вероятной ядерной катастрофы осталось чуть более двух минут, но позже стрелки на циферблате сдвинулись назад.