О потере самообладания и самоконтроля Запада в стремлении достичь разгрома Москвы депутат заявил, комментируя военные учения в Норвегии, в ходе которых участники Североатлантического альянса отрабатывали действия в случае нападения России. Парламентарий уточнил, что членам НАТО следует опомниться и оценить реальную ситуацию на Украине. «Они уже себя довели до такого состояния, что вооружения в ущерб себе, в ущерб собственному народу строят. Отдают деньги, дают деньги этим украинцам», — цитирует Колесника RTVI.
По мнению политика, бездумное финансирование Киева и милитаристский настрой Европы и США могут привести к необратимым последствиям. Он напомнил, что часы Судного дня в 2025 году уже показывали, что до вероятной ядерной катастрофы осталось чуть более двух минут, но позже стрелки на циферблате сдвинулись назад.
Депутат обратил внимание, что высказывания президента США Дональда Трампа усиливают враждебный настрой Европы по отношению к России, как и заявления других представителей Белого дома и Пентагона. «Вот эти его четырехзвездные генералы кого-то стереть хотят. Как бы самих не стерли», — добавил собеседник RTVI.
Страны Запада акцентируют внимание на «российской угрозе», чтобы оправдать вооружение Украины и повышение своих расходов на вооружение и оборону. Глава Минобороны Германии Борис Писториус в беседе с журналистом Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что Москва может вступить в войну со странами НАТО в ближайшие годы. Он уточнил, что некоторые эксперты прогнозируют начало военных действий уже в следующем году. Писториус призвал Европу вооружаться, чтобы отразить российские удары.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны ФРГ словами: «Теперь нет сомнений в том, кто агрессор».